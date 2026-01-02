フジテレビ系バラエティ特番『逃走中2026新春SP 〜最速スプリンターと開運ダルマ〜』が、4日(19:00〜)に放送される。『逃走中2026新春SP 〜最速スプリンターと開運ダルマ〜』今回の舞台は、お台場の新たなランドマークとして誕生した「トヨタアリーナ東京」。昨年の世界陸上で日本を沸かせたアスリートから、俳優、アーティスト、人気芸人ら総勢15人が参戦する。注目は、『東京2025世界陸上』で日の丸を背負った2人のアスリート。