2025年12月、米動画配信サービスのNetflixが、米メディア大手のワーナー・ブラザース・ディスカバリーを買収すると発表した。動画配信サービスを中核にメディア業界の再編がアメリカで進む中、日本のテレビ局が運営するサービスはどのように未来を見据えているのか。FODの野村和生氏(フジテレビプラットフォーム事業センター室長)が、Huluの香川翔兵氏(HJホールディングス事業開発室長)、TELASAの渡辺章太郎氏(TELASA編成局次長)と