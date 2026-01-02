プロテニスプレーヤーの園田彩乃選手（30）が2025年11月26日、自身のインスタグラムを更新。鍛え上げられた筋肉が際立つハーフトップ姿を披露した。「肩幅ガンダム」園田選手は、「この肩の逞しさ まじで母遺伝」といい、ムキムキの筋肉が際立つブルーのハーフトップ姿を投稿。「#マッチョ」「#逞しすぎる」「#肩幅ガンダム」とハッシュタグを添えていた。インスタグラムに投稿された写真では、ブルーのハーフトップを着用。片手を