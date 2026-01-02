今日2日(金)の関東は、強い寒気が流れ込むため、午後は山沿いや内陸部を中心に雪。夕方以降は東京23区を含む平野部でも雪が降り、積もる所も。積雪や路面の凍結に注意。最高気温は10℃に届かず、真冬並みの寒さ。雪と寒さへの備えを万全に。夕方以降は平野部で積雪の所も東京都心で雪か今日2日(金)の関東は、強い寒気の影響で、午後は群馬県や栃木県の山沿い、秩父地方や多摩地方など内陸部で雪が降るでしょう。大気の状態が不安