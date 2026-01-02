2026年1月4日（日）、新日本プロレス『サンセイアールアンドディ presents WRESTLE KINGDOM 20 in 東京ドーム 棚橋弘至引退』がついに開催。シリーズ初となるチケット“全席種完売”となった注目の大会――セミファイナルでは、「IWGP世界ヘビー級＆IWGP GLOBALヘビー級ダブル選手権試合」として、IWGP世界ヘビー級王者のKONOSUKE TAKESHITAとIWGP GLOBALヘビー級王者の辻陽太が互いのベルトを懸け、年間最大の舞台で雌雄を決する