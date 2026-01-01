甘酒は「飲む点滴」とも呼ばれるほど栄養豊富な発酵食品。米麹の甘酒にはビタミンやオリゴ糖が豊富で、優しい甘さが特徴。効率的な栄養補給に最適です。今回は、甘酒の驚くべき健康効果について「管理栄養士」の佐野さんに解説していただきました。 監修管理栄養士：佐野 未来（管理栄養士） 鎌倉女子大学家政学部家政学科管理栄養士専攻（現・管理栄養学科）卒業。大学卒業後、日清医療食品株式会社に入社。その後、2007年