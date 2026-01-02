中国メディアの快科技はこのほど、米電気自動車（EV）大手テスラの世界累計生産台数が900万台を突破し、生産工場「ギガ上海」がその半分近く貢献したとする記事を掲載した。記事によると、テスラは12月30日、世界で900万台目となる完成車がギガ上海でラインオフしたと発表した。この車両は「世界で一番売れた車」となったミッドサイズSUVの「モデルY」。ギガ上海は12月初めに400万台目の完成車ラインオフという新たな節目を迎えて