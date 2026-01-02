第１０２回箱根駅伝（箱根駅伝２０２６、読売新聞社共催）の往路が２日行われる。予選会敗退校の有力選手で編成する「関東学生連合」の４区には当日のエントリー変更で東京大大学院修士課程２年の本多健亮が入った。（デジタル編集部）麻布高出身の本多は１万メートル２９分１８秒１３、ハーフマラソン１時間３分４２秒の記録を持つ。１２月２９日の区間エントリーで４区に配置されていた明治大の大湊柊翔と入れ替わって、出走