Image: Amazon ケーブルのごちゃごちゃとおさらば。空気清浄機やサーキュレーターなど、特に壁から離して使う家電はどうしても配線が散らかりがち。その悩みをスッキリと解決してくれるのが、山崎実業から新しく出た「収納付きスチール台車 タワー」です。これはありそうでなかった…。ACアダプターや電源タップまでスッキリ隠せる Image: Amazon