Âè£±£°£²²óÅìµþÈ¢º¬´Ö±ýÉüÂç³Ø±ØÅÁ¶¥Áö¡ÊÈ¢º¬±ØÅÁ¡Ë¤Î±ýÏ©¤Ï£²Æü¤ËËë¤ò³«¤±¤ë¤¬¡¢Áá¤¯¤â»³¤Ç¤ÏÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ËèÇ¯¤Î¤è¤¦¤Ë¥É¥é¥Þ¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë£µ¶è¤Ï¡¢ÀÄ³ØÂç¤Î¥¨¡¼¥¹¡¦¹õÅÄÄ«Æü¡Ê£´Ç¯¡Ë¤äÁáÂç¤Î?»³¤ÎÌ¾ÃµÄå?¤³¤È¹©Æ£¿µºî¡Ê£³Ç¯¡Ë¤é¡¢Â¿¤¯¤ÎÍ­ÎÏ¥é¥ó¥Ê¡¼¤¬¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¡£·ã¤·¤¤Àï¤¤¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢°²¥Î¸Ð¤Î±ýÏ©¥´¡¼¥ëÃÏÅÀ¤Ë¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£±ýÏ©¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤Ï¸áÁ°£¸»þ¤À¤¬¡¢¸áÁ°£·»þ¤ÎÃÊ³¬¤Ç¥´¡¼¥ëÉÕ¶á