皆さんは「幸せ」と聞いて、何を思い浮かべますか？ キラキラした贅沢な生活や、誰もが羨むような成功でしょうか。若い頃は特に、そんな刺激的な日々に憧れるものですよね。今回は、筆者の友人のエピソードをご紹介します。 “特別”を追い求めた日々 「普通が一番だよ」母のその口癖が、私はずっと嫌いでした。 学生時代の私にとって「普通」とは、退屈で、夢がなく、妥協することと同義語だったのです。その反動のよ