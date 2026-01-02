ヤクルトスワローズの「期待の星」金久保優斗投手（26）が”不倫相手と泥沼妊娠トラブル”騒動が起きていた。’25年９月19日に配信した記事を元に振り返る。妊娠トラブルの全貌「彼に騙（だま）されて、知らないうちに不倫相手にされて、妊娠したら『堕ろしてくれ』って……。こんなのあんまりです」悲痛な面持ちでそう話すのは、都内に住むＡ子さん。“彼”とは、ヤクルト期待の本格派右腕、金久保優斗投手だ。いま、華奢(きゃし