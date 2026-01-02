映画「アベンジャーズ」シリーズなどで知られるトム・ヒドルストン（44）が妻ゾウイ・アシュトン（41）との間に第2子を迎えたことについて語った。 【写真】仲良く手をつなぐ夫妻 2022年に第1子が誕生しているトムはGQ誌のインタビューで、出産について「最も美しく、深く、世界が揺らぐようで、人生を変える経験だった」と振り返った。2人は2022年に婚約しており、家族としての歩みを着実に重ねている。