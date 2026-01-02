ソニー生命が行った「47都道府県別生活意識調査」で、47都道府県別に『自慢の出身芸能人』1位が発表された。今回は＜東日本編＞として、北海道・東北・北陸・甲信越・関東・東海24都道県の自慢したい芸能人1位を紹介したい。【写真】あなたの出身地は？都道府県別「自慢の出身芸能人」1位を見る＜東日本編＞この調査は、2025年10月22日〜10月30日の9日間、全国の20歳〜59歳4700名（各都道府県100名）に対して、「自慢の出