▼茨城県（水戸地方気象台・２日５時）【北部】くもり後雪か雨【南部】くもり後雪か雨▼栃木県（宇都宮地方気象台・２日５時）【南部】晴れ後くもり【北部】晴れ後くもり▼群馬県（前橋地方気象台・２日５時）【南部】くもり時々雪か雨【北部】くもり時々雪▼埼玉県（熊谷地方気象台・２日５時）【北部】くもり後雪か雨【南部】くもり後雪か雨【秩父地方】くもり後一時雪▼千葉県（銚子地方気象台・２日５時）【北西部】くもり後雪