東京ディズニーシー（ＴＤＳ、千葉・浦安市）は、今年開園２５周年となる。周年記念イベント「東京ディズニーシー２５周年“スパークリング・ジュビリー”」が４月１５日から２０２７年３月３１日まで開催される。世界初の海をテーマにしたディズニーテーマパークとしてＴＤＳは２００１年９月４日に開園した。昨年には８つ目のテーマポートとなるファンタジースプリングスがオープンし、進化を続けている。２５周年のテーマ