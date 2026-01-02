カリスマの8カ月ぶりの日本リング帰還。歓喜の声がファンから相次いだ一方「イメージと違う」「太ったな」「むっちむちだ」とベストシェイプからは遠い現在の姿に驚きの声も多く聞かれた。それでも即タッグ王者奪還し、完全復活まで“あっせんなよ”状態に「継続参戦おめでとう」「また見れるのか」と期待の声も相次いだ。【映像】“大内藤コール”で登場 ファンが驚いた「現在の姿」1月1日、日本武道館で行われたプロレスリン