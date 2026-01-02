きょう2日放送のMBS『痛快！明石家電視台正月SP2026年の顔も大集結！ものまね芸人＆歌まねイチバンは誰だ!?』（後1：30〜後3：00）には、ものまね芸人＆歌まねアーティスト14人が大集合する。【番組カット】ビートたけしと明石家さんまがそろった？…大喜びのさんま2026年の正月スペシャルは、「ものまね芸人＆歌まねイチバンは誰だ!?」と題し、90分拡大版の特別企画を送る。MC・明石家さんまとの掛け合いから、さまざまな