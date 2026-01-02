2日午前7時49分ごろ、徳島県で最大震度2を観測する地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は紀伊水道で、震源の深さはおよそ40km、地震の規模を示すマグニチュードは3.7と推定されます。この地震による津波の心配はありません。最大震度2を観測したのは、徳島県の美馬市、阿南市、那賀町、牟岐町、それに美波町です。【各地の震度詳細】■震度2□徳島県美馬市阿南市那賀町牟岐町美波