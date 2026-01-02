北海道の空の玄関口・新千歳空港。多くの飛行機が飛び交う空を効率的に誘導しているのが、航空自衛隊の管制官です。空の安全はどのように守られているのか、管制塔にカメラが入りました。 民間機と自衛隊機を的確に誘導管制は千歳管制隊がすべて運用 北海道と世界を結ぶゲートウェイ・新千歳空港。国際線の新規就航が進み、２０２４年度の旅客数は２４８４万人と過去最多を記録しました。高さ７０メートルの管制