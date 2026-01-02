◆プロレスリング・ノア「ＮＯＡＨ“ＴＨＥＮＥＷＹＥＡＲ”２０２６」（１日、日本武道館）観衆６２７８プロレスリング・ノアは１日、日本武道館で「ＮＯＡＨ“ＴＨＥＮＥＷＹＥＡＲ”２０２６」を開催した。３ＷＡＹ戦となったＧＨＣジュニアヘビー級タッグ選手権で王者組・ダガ、小田嶋大樹がＥｉｔａ＆近藤修司、アレハンドロ＆カイ・フジムラと対戦し小田嶋がアレハンドロをデットエンドで沈め２度目の防