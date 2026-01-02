京都国際・西村一毅インタビュー（後編）2025年７月６日、京都国際は夏の府大会初戦（２回戦）を迎えたが、先発マウンドに西村一毅の姿はなかった。14日の３回戦でも登板はなく、チームが慎重に状態を見極めながら調整を進めていた様子がうかがえた。高校卒業後、中央大に進む西村一毅photo by Sawai Fumi【初めて流した勝利の涙】西村の初登板は４回戦、春の府大会優勝校・京都共栄との対戦だった。だがこの試合も、秋の京