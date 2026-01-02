京都国際・西村一毅インタビュー（前編）「卒業後の進路は公務員志望って言うてたんですよ」2024年の６月、当時、京都国際の２年生左腕だった西村一毅が、春の府大会、そして近畿大会で快投を重ね、注目を集め始めた頃だ。小牧憲継監督は、西村の将来の進路について、次のように語っていた。「理由を聞いたら『安定しているから』やそうです。欲がないというか、なんというか......」半ば呆れたように、指揮官がそう嘆いていた