自分自身が、または家族が忘れっぽいと、「歳のせいかな……いや、もしかして」と少し不安になることがあります。65歳以上の3人にひとりが認知症か軽度認知障害がある※といわれる現代。歳をとると忘れやすくなるのは誰でもあることですが、物忘れが多くなると心配になりますね。今回は、単なる物忘れと認知症の見分け方や受診のタイミングを解説します。※厚生労働省「認知症及び軽度認知障害(MCI)の高齢者数と有病率の将来推計」