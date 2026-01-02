「箱根駅伝・往路」（２日、大手町〜箱根町芦ノ湖駐車場）当日の選手変更が発表された。３連覇を狙う青学大は花の２区投入が有力視されていたエースの黒田朝日（４年）を山上りの５区に起用するサプライズ。名将原晋監督が勝負手に打って出た。１区には昨年大会でアンカーを務めた小河原陽琉（２年）、２区には飯田翔大（２年）を投入。往路から３枚替えで勝負に出た。３年ぶりの総合優勝を狙う駒大は、５人温存していた主