◇第102回東京箱根間往復大学駅伝・往路（2026年1月2日東京・大手町〜箱根・芦ノ湖＝5区間107・5キロ）「箱根駅伝」往路の出場選手が発表され、30年ぶり最多15度目の総合優勝を狙う中大は当日のエントリー変更で、1区に藤田大智(3年)、4区に岡田開成(2年)を起用した。補欠登録していたエースで主将の吉居駿恭（4年）は復路温存となった。1年時は4区で区間5位だった吉居は、2年時は7区で区間賞を獲得。3年時の前回は1区で序