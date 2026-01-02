女子ゴルフの人気選手、都玲華（２１）が１日、自身のインスタグラムを更新。新年の挨拶とともに最新オフショットを公開した。「あけましておめでとうございます。２０２６年も感謝の気持ちを忘れず、一歩ずつ進んでいきたいと思います。今年もどうぞよろしくお願いします」と綴り、透け感のあるニットに黒のミニスカート姿でのショットや、温水プールにつかる姿などを投稿した。ルーキーシーズンだった昨年はランク５０位で