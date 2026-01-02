福岡移転後初のパ・リーグ3連覇を狙うソフトバンクの小久保裕紀監督（54）が、S組の合流時期について説明した。昨春キャンプから導入されたS組はキャンプ中盤まで完全自主調整が託され、宮崎入りする必要はない。昨季の松本裕樹、ロベルト・オスナ、リバン・モイネロ、ダーウィンゾン・ヘルナンデス、柳田悠岐、近藤健介、山川穂高、中村晃、今宮健太に加え、藤井皓哉、嶺井博希、牧原大成も加わった。小久保監督は「（2月）