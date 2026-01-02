サッカー日本代表の森保一監督（57）が、6月開幕のワールドカップ（W杯）北中米大会で自身初出場を目指すDF安藤智哉（26）について、代表定着に向けた課題を挙げた。このほど西スポWEBOTTOの単独取材に応じ「判断スピードとプレーの強度をどれだけ上げられるか」と語った。（取材は昨年11月下旬）【森保一監督の単独ロングインタビューはこちら】J2大分トリニータからアビスパ福岡へ移籍した昨季は、J1初挑戦で36試合に出場し