福岡管区気象台は2日までに福岡県内全域に大雪注意報を発表した。気象台によると、九州北部の上空に強い寒気が入り込む影響で、福岡県では3日明け方にかけて山地・平地ともに大雪が降る恐れがある。積雪や路面凍結による交通の乱れに注意を呼びかけている。2日午前6時からの24時間で予想される降雪量は、福岡県の多いところで、山地で10センチ、平地で3センチの見通し。