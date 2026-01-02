リバプール戦でプレーするリーズの田中碧（左）＝1日、リバプール（AP＝共同）【リバプール（英国）共同】サッカーのイングランド・プレミアリーグで1日、リーズの田中碧はアウェーのリバプール戦で後半追加タイムに出場した。試合は0―0で引き分けた。トットナムの高井幸大は0―0だったアウェーのブレントフォード戦でメンバー外だった。