大相撲初場所（１１日初日、東京・両国国技館）で、大関経験者の朝乃山（３１＝高砂）が２０２４年名古屋場所以来９場所ぶりに幕内土俵に立つ。２度目の三段目転落から再起を遂げた元大関の復帰ロードを振り返る。【朝乃山、再出発の軌跡（２）】左ヒザの大けがを負い、秋場所から３場所連続で全休。西三段目２１枚目で迎えた２５年の春場所初日に、ヒザに分厚いサポーターを巻いて登場した。人気力士の久しぶりの登場に、館内の