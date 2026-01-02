◇第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走往路（２日、東京・千代田区大手町読売新聞社前スタート〜神奈川・箱根町芦ノ湖ゴール＝５区間１０７・５キロ）１０２回目の継走の号砲が迫り、往路スタート時間（午前８時）の１時間１０分前に当日変更が行われた。前回２位で３年ぶり９度目の優勝を目指す駒大はエース区間の２区に桑田駿介（２年）を抜てきした。桑田は昨年の第１０１回箱根駅伝４区４位など１年時から活躍。ただ１