お雑煮も、いそべ餅もひととおり食べたし、あまったお餅どうしようかな……。そこでおすすめなのが「いちごとあんこの餅ホットサンド」。甘いあんこと、甘酸っぱいいちごの組合せはテッパン！子どもも大好きな味です。フライパンでできるので、特別な道具はいりませんよ♪「いちごとあんこの餅ホットサンド」のレシピ材料（2人分）切り餅……1個食パン（8枚切り）……2枚いちご……3個（約50g）粒あん……80gバター作り方（1）材