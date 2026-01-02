2024年春の社長就任以降、ここまで駆け抜けてきたので、60歳という実感がないというのが正直なところです。 25年は米国でトランプ政権、日本では女性初となる高市政権が誕生し、日経平均は一時、5万2000円を超えるなど、歴史的にも大きな転換点を迎え、新たなステージに入った年だったと思います。 26年は、このステージを固める1年になるでしょう。「金利ある世界」が定着し、「貯蓄から投資へ」の流れも着