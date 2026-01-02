1月2日・3日の2夜連続で放送されるNHKの東野圭吾スペシャルドラマ『雪煙チェイス』。主演を務めるのは、『町田くんの世界』で映画初主演を果たし、NHK大河ドラマ『どうする家康』、そしてNHK連続テレビ小説『あんぱん』と、着実にキャリアを積み重ねている細田佳央太だ。細田が演じるのは、殺人の容疑をかけられた大学生・脇坂竜実。脇坂は自身のアリバイを証明するため、スキー場である人物を探すことに。ムロツヨシ演じ