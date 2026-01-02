山形明正、タイ人留学生の奮闘第104回全国高校サッカー選手権は12月29日、首都圏8会場で1回戦が行われ、山形明正（山形）は、大分鶴崎（大分）に1-3で敗れ、初戦で姿を消した。涙をのんだイレブンの中で、タイ人留学生のナトパヴィス・ウォラキットハムロンチャイ（2年）が選手権デビューを飾った。温暖な東南アジアから雪国へ。異色の歩みから1年、周囲とのコミュニケーションが可能なレベルの日本語を習得し、プロへの夢を追い