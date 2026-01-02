第102回箱根駅伝第102回箱根駅伝は2日、往路が行われる。号砲に先立ち、当日変更が発表され、3連覇を狙う青学大にサプライズがあった。5区にエースで主将の黒田朝日（4年）を投入。マラソン日本学生記録2時間6分5秒を持つ走力を山上りで発揮することになった。戦前から予想する声はあったものの、実際に発表されると驚きが広がっている。X上では「えーーー黒田5区？？？？」「マジなん？」え？黒田5区まじ？！」「これはすご