RIZIN師走の超強者祭り格闘技イベント「RIZIN師走の超強者祭り」が12月31日、さいたまスーパーアリーナで開催され、メインイベントのフェザー級（66キロ以下）タイトルマッチでは、挑戦者の朝倉未来（JAPAN TOP TEAM）が同級王者ラジャブアリ・シェイドゥラエフ（キルギス）に初回TKO負けを喫した。医務室での舞台裏が公開されると、王者が取った行動に「いい人すぎる」と反響が寄せられている。衝撃の初回2分54秒TKO負け