2026年に30歳を迎える1996年生まれの有名人は、アーティストやアイドル、俳優・女優まで「もう30歳!?」と驚くような人気者が勢ぞろい。本稿では、今年1月〜12月の間に30歳を迎える1996年生まれの有名人たちを紹介していく。※（）内の月日は誕生日。【写真】1996年生まれ、今年30歳になるのは有名人ぞろい！■大河女優から共演婚俳優まで！人気の俳優・女優が30歳に俳優では、昨年のNHK大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺