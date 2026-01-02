1月4日よりいよいよスタートする大河ドラマ『豊臣兄弟！』（NHK総合／毎週日曜20時ほか）で主人公・豊臣秀長を演じる仲野太賀。大河ドラマへの出演は今回が6作目となるが、主演として迎える本作にも「気負いもなく、周りと助け合いながら撮影に臨めている」と言う。“楽しいプレッシャー”を感じながら大役に挑む仲野に、本作の魅力をたっぷり語ってもらった。【写真】仲野太賀、カッコよすぎるインタビュー撮りおろしショット◆