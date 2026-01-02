ジャスティンビスタ（牡３歳、栗東・吉岡辰弥厩舎、父サートゥルナーリア）に期待している。デビュー前から調教で水準以上の時計を出しており、動きの質も良く気になっていた一頭。私と誕生日が同じ（４月９日）であり、少し縁を感じるところもあった。新馬（１０月１３日、京都・芝１８００メートル）は現地で取材。スタート直後にふらつくなど幼さは残していたものの、直線で２着馬が馬体を併せてくるとグッともうひと伸び。即