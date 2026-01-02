男子校は、同年代の異性がいない独特な環境だ。女性に慣れていない生徒が多いためか、新人教師の初授業では、教師が男性か女性かによって生徒の反応が驚くほど違うという。そんな男子校に通う男子高生の生態をコミカルに描いた作品「男子校の新人教師」（作・コンテくん）が、SNSで話題を集めている。 【漫画】「男子校の新人教師」 ある男子校に赴任してきた男性教師が教壇に立ち、「よろしく～。質問ある人～？」