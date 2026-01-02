明日3日(土)にかけて、冬型の気圧配置が強まるため、北陸〜九州北部で大雪。大雪や吹雪による交通障害に警戒。関東や近畿中部・南部、四国など普段雪の少ない地域でも積雪のおそれ。Uターンの交通に影響の出る可能性も。最新の交通情報の確認を。北陸は3日にかけて大雪に警戒東海の山沿いも影響リスク大北海道は雪や風のピークが過ぎましたが、4日(日)は気圧の谷の影響で雪の降り方が強まり、道路への影響が大きくなりそうです。