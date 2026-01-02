2025年（1月〜11月）、文春オンラインで反響の大きかった記事ベスト5を発表します。事件部門の第4位は、こちら！（初公開日 2025/08/12）。【画像】奇跡的に助かった川上慶子さんの兄・千春さんが、事故で命を奪われた家族に向けて書いた手紙＊＊＊2025年8月12日、乗客520名が犠牲となった日航ジャンボ機墜落事故から40年が経過しました。「文藝春秋」は、“奇跡の生存者”と呼ばれた川上慶子さんの兄・千春さんの手記を、