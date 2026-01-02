2025年（1月〜11月）、文春オンラインで反響の大きかった記事ベスト5を発表します。事件部門の第5位は、こちら！（初公開日 2025/01/25）。【閲覧注意】元ヤクザに脅されたA子さんは服を脱ぎ…懲役23年、暴力とレイプで関係者たちを支配した「芸能事務所社長」＊＊＊「毎年、何万人もの行方不明者が出ることは知っているか。お前もその一人にしてやる。男の場合は暴力でボコボコにするんだが、女の場合はこうするんだ」