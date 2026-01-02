〈「高校までずっとサッカー部だった」ケニア人留学生は、なぜ箱根駅伝“花の2区”で区間新記録を樹立できたのか？ 取材でわかった驚異的な記録を叩き出す“理由”〉から続く毎年のように、箱根駅伝のエース区間「花の2区」の区間記録を更新するケニア人留学生。正月のテレビ画面越しに、彼らの活躍を見続けてきた私たちだが、彼らがケニアではどういう暮らしをしていて、どうやって日本に来て、そして卒業後に何をしているのか