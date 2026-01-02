ABCテレビは2日、『newsおかえり プレゼンツなんでやねん!?全国大調査お正月SP』（後3：30〜4：30）を放送する。【番組カット】“初”の全国大調査スペシャルに挑戦する福井治人アナウンサーABCテレビ夕方のニュース情報番組『newsおかえり』（月〜金後3：40〜7：00）で毎週火曜午後6時台に届けるコーナー「真相追究バラエティー福井×河合×塚田の『なんでやねん!?』」。そのスペシャル版第7弾の放送が決定した。関