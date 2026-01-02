2021年12月17日。伸子さんは当時中学生だった子どもと、午後の学校懇談会を前に昼食のレストランに入っていた。注文をすませて携帯電話を開くと、ニュース速報が目に飛び込んできた。「大阪の西梅田、火災発生」最初は気に留めなかった。しかし別の記事に見覚えのある窓が映る。胸騒ぎがした。建物に煙が立ち込め消防隊が活動する写真。そこは兄が院長を務める心療内科クリニックだった。「そんな煙が立つわけない。放火だな