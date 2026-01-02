¥Ù¥Ã¥Ä¤ÏÃç´Ö¤È¤Î¿®Íê´Ø·¸¤ò²¿¤è¤ê¤âÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë(C)Getty Images¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÀµÍ··â¼ê¥à¡¼¥­¡¼¡¦¥Ù¥Ã¥Ä¤Ï¡¢2Ï¢ÇÆ¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤¹¶¼é¤Î¥­¡¼¥Þ¥ó¤À¤Ã¤¿¡£¥·¡¼¥º¥ó¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢´ðÁÃÎý½¬¤ÎÈ¿Éü¤äÆÃ¼é¤Ê¤É¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¾å¤Ë¤¤¤ë»þ´Ö¤¬¥Á¡¼¥àÆâ¤ÇºÇ¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤È¸À¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£±¿Æ°ÎÌ¤¬Â¿¤¤¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Î¾å¤Ë¡¢Æü¡¹¤ÎÎý½¬¤Ç¤â¼ê¤òÈ´¤«¤Ê¤¤¡£Ìîµå¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¿¿Ùõ¤Ê»ÑÀª¤Ï¡¢¥É·³¤Î¼ã¼êÁª¼ê¤¿¤Á¤ÎÌÏÈÏ¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÚÆ°²è¡ÛÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢